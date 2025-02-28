У мальчика, которому хаски откусили лицо, не прижились нос и губа

У девятилетнего мальчика из Сочи не прижились нос и губа после нападения хаски

В Сочи у ребенка, которому хаски разорвали лицо на улице, не прижились губа и нос. По словам отца пострадавшего, об этом ему рассказал врач его сына, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина рассказал, что нос и губа не прижились, потому что их не успели оперативно пришить. Школьник продолжает лечиться после нападения собак.

Несколько дней назад на девятилетнего мальчика напали две хаски в селе Лесное Адлерского района Сочи. После этого пострадавшего на вертолете перевезли в Краснодар для оказания медпомощи.

«Фрагменты лица, которые мы из собак извлекли, отправляем вертолетом в Краснодар», — говорил отец ребенка.

Хозяином собак оказался 48-летний уроженец Сочи. Он говорил, что не знает, как привязанные хаски смогли убежать и напасть на мальчика. Следственный комитет уже предъявил обвинения собачнику.