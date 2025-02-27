В Сочи усыпили хаски, разорвавших лицо ребенку

В Сочи усыпили двух собак, которые ранее сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему мальчику. Им будут делать вскрытие, сообщает «112» .

Как рассказал хозяин, ранее хаски не убегали с участка. Они сидели в ограде на длинной привязи и практически свободно передвигались. 48-летней хозяин приезжал в СНТ «Авиатор» один раз в пару дней, чтобы покормить животных. Но перед ЧП из-за непогоды и снегопадов не появлялся там около 12 дней.

Из-за голода хаски сорвались с веревок, прокопали лаз под забором и кинулись искать еду. На глаза им попался маленький ребенок, который шел в гости к отцу.

Пострадавшему сделали одну операцию, но ему предстоит еще несколько оперативных вмешательств.