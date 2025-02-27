Ребенка разорвали голодные псы: стала известна причина нападения хаски в Сочи

Хозяин хаски, которые напали на ребенка в Сочи, почти 10 дней не появлялся, чтобы покормить их. В результате голодные псы прорыли подкоп под забором и набросились на мальчика, сообщает Baza .

Владелец собак — 48-летний Роман Ц. — задержан. Мужчина на допросе рассказал, что животные сидели на привязи, а он приезжал их кормить раз в несколько дней. Однако до трагедии из-за плохой погоды не появлялся у своих питомцев около 10 суток.

В результате псы, оставшиеся без еды, сорвались с привязи, сделали подкоп и выскочили за пределы участка. «На воле» они набросились на 8-летнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенок в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Предварительно, Роман — владелец местного хаски-кемпинга. На него завели уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности), затем мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, фигуранту предложили подписать контракт и отправиться на СВО, но тот пока отказался.