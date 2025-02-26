Хаски разорвали лицо 8-летнему мальчику в Сочи

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В Сочи хаски напали на 8-летнего мальчика и растерзали его. За жизнь ребенка борются врачи, сообщает Baza .

Инцидент произошел в селе Галицыно днем 26 февраля. 8-летний Валентин возвращался домой из школы, когда внезапно на него набросились две собаки.

Родные ребенка утверждают, что это были соседские хаски. Псы повалили ребенка на землю и разорвали ему лицо. Школьник получил серьезные раны.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Он находится на ИВЛ.

Ранее в Ставрополе собаки разорвали 9-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.