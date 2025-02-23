В Ставрополе собаки разорвали девятилетнюю девочку
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В Ставрополе стая собак напала на 9-летнюю девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.
Трагедия произошла в воскресенье на улице Чапаева. Девочка гуляла вблизи территории, где местная жительница содержала собак. При этом животные находились без присмотра и свободно перемещались по территории. В какой-то момент животные напали на ребенка.
Заметивший происходящее мужчина произвел выстрел в собак, пытаясь их отогнать, но к тому моменту девочка уже скончалась от полученных травм.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Правоохранительные органы задержали хозяйку животных. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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