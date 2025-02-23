В Ставрополе собаки разорвали девятилетнюю девочку

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Стая собак загрызла ребенка на улице в Ставрополе

В Ставрополе стая собак напала на 9-летнюю девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла в воскресенье на улице Чапаева. Девочка гуляла вблизи территории, где местная жительница содержала собак. При этом животные находились без присмотра и свободно перемещались по территории. В какой-то момент животные напали на ребенка.

Заметивший происходящее мужчина произвел выстрел в собак, пытаясь их отогнать, но к тому моменту девочка уже скончалась от полученных травм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранительные органы задержали хозяйку животных. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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