Бездомные собаки чуть не растерзали мальчика под Краснодаром

Под Краснодаром в поселке Российский на пересечении улиц Рымникской и Куликова бездомные собаки напали на 13-летнего мальчика, сообщает РЕН ТВ .

Собаки напали на подростка и укусили его за руку. На помощь школьнику пришел прохожий, который смог отогнать животных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее собака проникла во двор частного дома и напала на 8-летнего мальчика. Она разорвала ребенку лицо.