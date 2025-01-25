Собака разорвала лицо 8-летнему мальчику на Сахалине

Маленький мальчик пострадал из-за собаки во дворе собственного дома в поселке Чапланово на Сахалине, неизвестный пес пробрался на частную территорию и укусил его за лицо, сообщает АСТВ.ру .

ЧП произошло 24 января. Во двор частного дома вышли погулять детки. Собака обошла здание с другой стороны и забралась на территорию. Пока дети играли, пес напал на одного из мальчиков.

«Ребенок пострадал: у него прокусана щека, губа, все насквозь. Чудом обошлось, что не задета область глаза», — поделилась сестра.

Она добавила, что малыш сильно испуган, у него была истерика. А сейчас мальчик боится выходить из дома.

При этом за несколько дней до инцидента в чат поселка писали об этой собаке с просьбой посадить ее на цепь из-за агрессии к людям. Как отметили местные жители, на просьбу никто не отреагировал.

Информатор рассказал, что у собаки есть хозяин, но он не связывался с жителями, не пытался наладить контакт. При это он пришел на разборки к человеку, снявшему его питомца на видео, и потребовал объяснений, почему видео попало в интернет.

После нападения пса на ребенка близкие вызвали полицию и написали заявление, а пострадавшего госпитализировали. Мальчику оказали первую помощь и назначили лечение. Родные подозревают, что придется обращаться еще и к психологу.