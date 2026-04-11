Туристы из пропавшей группы на Камчатке погибли от обморожения

Место происшествия, где на Камчатке и общая обстановка были зафиксированы с помощью GPS-навигатора. Также спасатели нашли тела погибших с признаками обморожения, сообщает пресс-служба СК РФ.

Тургруппа из 9 человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. Между участниками случился конфликт, они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили намеченный путь без связи. 10 апреля спасатели нашли 5 человек живыми с признаками обморожения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое погибли, еще двое дошли до Пиначева.

Специалистами были организованы мероприятия по доставке тел в город Елизово.

Следователи допросили выживших туристов. Назначено проведение семи судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, а еще степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

