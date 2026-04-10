Пропавшие на Камчатке: что случилось с туристами и как их нашли

В материале РИАМО рассказываем о том, как туристы на Камчатке пропали, сколько их искали и что с выжившими.

Когда и как пропали туристы на Камчатке

Группа туристов из девяти человек вышла по запланированному маршруту 28 марта. Члены туристического клуба из Санкт-Петербурга и Череповца отправились в поход по территории Налычевского природного парка. Позже они разделилась — семеро из них направились по несокращенному маршруту, после чего связь с ними пропала. Двое туристов выбрали более короткий маршрут. У них были спутниковый телефон и палатка, позже их нашли здоровыми и невредимыми. По данным СМИ, группу мог разделить конфликт.

Группа из семи человек не вернулась к запланированному сроку завершения маршрута 10 апреля. Они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть — место у Авчинского перевала известно тем, что погода там может меняться за считаные минуты. Группа скорее всего не рассчитала время и силы, а пурга заставила их застрять на месте на несколько дней. Туристы были подготовленными, последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумной. Они планировали преодолеть перевал и 10–11 апреля вернуться в Петропавловск-Камчатский.

Спасатели получили сигнал тревоги 10 апреля.

Как искали пропавших туристов на Камчатке

Организатор маршрута отправил сигнал о пропаже туристов в ночь на Сигнал о пропаже 10 апреля. К поисково-спасательным работам привлекли подразделения МЧС, отряды КГКУ «ЦОД», а также инспекторов природного парка «Вулканы Камчатки». Три дня искали пропавших с помощью вертолета Ми-8 и снегоходной техники, а обследовали перевал с двух направлений — через Корякский перевал со спуском в Налычевскую долину и со стороны реки Шумной.

Молодые туристы — члены турклуба им. И. А. Ефремова из Санкт-Петербургского горного университета. Попав в непогоду, группа из семи туристов решила переждать в палатке, но двое захотели рискнуть и продолжить путь. Они погибли. Остальных нашли на базе у подножия Авачинского вулкана, они пытались согреться, обмотавшись полиэтиленовыми пакетами. Их эвакуировали вертолетом и передали медикам. Тела погибших готовятся к вывозу.

Уголовное дело по факту смерти туристов на Камчатке

Причиной происшествия в МЧС назвали несоблюдение правил безопасности. Детали трагедии установит следствие. По факту происшествия следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.