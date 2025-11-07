Туристов в разбившемся вертолете в Дагестане не было

Руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов рассказал подробности о крушении вертолета. По его словам, воздушное судно не использовалось для перевозки туристов и отдыхающих на борту не было, пишет ТАСС .

Исрафилов подтвердил, что в результате происшествия есть жертвы и раненые. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились. Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал Исрафилов.

При крушении вертолета четыре человека погибли, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Позднее в Сети появилось первое видео с места происшествия.

Известно, что вертолет задымился еще в воздухе, затем кружил какое-то время в поисках места для экстренного приземления.

