Задымился еще в воздухе: подробности крушения вертолета в Дагестане

Вертолет с туристами, который упал на жилой дом в Дагестане, задымился прямо во время полета, сообщает Mash со ссылкой на местных жителей. В результате случившегося погибли четверо пассажиров, троим удалось спастись.

Ка-226 начал дымиться над дагестанским поселком Ачи-Су. По словам очевидцев, они видели, как вертолет кружил в небе и искал место для посадки. После этого борт упал на жилой дом, в котором в тот момент не было людей.

Всего на борту вертолета находилось семь человек, троим из них удалось выжить. Пострадавшие находятся в больнице.

Воздушное судно направлялось из Кизляра в Изербаш.

Ранее появилось первое видео с места падения вертолета в Дагестане.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.