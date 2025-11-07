Черный столб дыма: первое видео с места падения вертолета в Дагестане

7 ноября в Дагестане упал вертолет. Последствия происшествия попали на видео очевидца. Первый ролик с места крушения опубликовала Baza .

На опубликованных кадрах видно, что вертолет разбился вблизи линии электропередачи. Над местом крушения в небо поднимался черный густой дым. Очевидец случившегося ехал мимо в момент падения вертолета и остановился, чтобы оказать помощь.

«По пути ехал, короче, вон туда вертолет упал. Остановился. Думал, где-то рядом, близко. Оказалось далеко. Не знаю, добегу — не добегу», — сказал автор видео за кадром.

Предварительно известно, что троих пострадавших экстренно госпитализируют в Избербашскую больницу. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

При крушении вертолета погибли четыре человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.