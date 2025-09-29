Цифра шокирует: новые смерти от суррогата зарегистрированы в Ленобласти

Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33

Количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33. Новые смерти зарегистрированы в разных районах, сообщает «112» .

Число погибших и пострадавших в регионе растет. Еще один человек находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Изначально инцидент произошел в городе Сланцы. Изготовлением суррогатного алкоголя в домашних условиях занималась 60-летняя воспитательница детсада Ольга С., а сбывала его через 78-летнего знакомого Николая Б. Силовики задержали самогонных бутлегеров.

Всего в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек. Правоохранители также предполагают, что смертельные напитки могла изготавливать компания из Трубникова Бора в Тосненском районе.

