14 человек задержали по делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти

14 человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в городе Сланцы. Изготовлением суррогата алкоголя в домашних условиях занималась 60-летняя воспитательница детсада Ольга С., а сбывала его через 78-летнего знакомого Николая Б. Силовики задержали самогонного бутлегеров.

В настоящее время продолжаются обыски у задержанных, которых подозревают в распространении более 1,3 тыс. литров самогона. В воскресенье суды изберут подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовных дел по факту смертельного отравления и распространения суррогатного алкоголя.

