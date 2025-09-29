В МВД назвали поставщика смертельного суррогата в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские определили возможный источник распространения суррогатного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Его изготавливала компания из Трубникова Бора в Тосненском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители ищут и устанавливают каналы продажи суррогатного алкоголя.

Еще выясняют список лиц, причастных к преступлению.

Ранее 14 человек задержали в рамках расследования 3 уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. До этого 19 человек погибли от употребления этого суррогата.

