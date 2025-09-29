сегодня в 03:58

В Кремле назвали трагедией ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагедией гибель людей в Ленинградской области после отравления суррогатным алкоголем, сообщает ТАСС .

По словам представителя Кремля, инцидент будет поводом для большего внимания к этой проблеме.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв», — отметил он.

Ранее 14 человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

В настоящее время продолжаются обыски у задержанных.

По делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области задержаны 6 человек, в ближайшее время будет избрана мера еще троим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.