Три человека погибли при взрыве газа в Черкесске

сегодня в 08:34

SHOT: количество погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до трех

Количество жертв, погибших из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Лободина в Черкесске, выросло с одного до трех. Об этом сообщает SHOT .

Погибших в дальнейшем может оказаться и больше. Сотрудники МЧС РФ продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Семерых людей смогли достать из-под обломков разрушенного взрывом дома. У всех диагностированы средние и тяжелые травмы.

Взрыв газа произошел 31 октября в 06:00. Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов из квартир, их покинуло примерно 50 человек.