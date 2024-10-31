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7 человек пострадали из-за взрыва газа и обрушения многоэтажки в Черкесске

Семерых людей достали из-под завалов после взрыва газа, а также последующего обрушения дома в Черкесске. Один житель многоэтажки скончался, сообщает Baza .

Все спасенные получили средние и тяжелые травмы. Один из пострадавших — ребенок.

Свои квартиры экстренно покинули примерно 50 человек. На месте происшествия людям помогают 67 сотрудников МЧС. Задействовано 22 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в Черкесске произошел примерно в 06:00. В результате инцидента получила повреждение крыша дома.