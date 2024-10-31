Взрыв газа произошел в многоэтажке в Черкесске КЧР

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SHOT: люди лежат под завалами после взрыва газа в многоэтажке в Черкесске КЧР

В многоэтажке в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) случился взрыв газа. Несколько человек могли оказаться под завалами, сообщает SHOT .

Около 06:00 31 октября прогремел взрыв газа. Его источник может находиться на четвертом или пятом этаже многоэтажки.

Была повреждена крыша. Из ряда квартир эвакуировали людей. Суммарно свои дома покинули около 50 человек.

Информации о том, сколько людей пострадали, пока нет. На месте взрыва газа работают сотрудники городских служб.

Ранее в Кирсанове Тамбовской области произошел взрыв газа. Пострадали 16 жителей дома, пять человек умерли.