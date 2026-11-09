Искусственные ели за год подорожали на 11–20%, наборы игрушек и мишура — на 10–12%, гирлянды — на 13%. Украсить елку «с нуля» к 2027 году обойдется от 4 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от варианта, а если елка уже есть — добавить декор можно за 2–10 тыс. Об этом РИАМО рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По словам эксперта, компактная настольная елка обойдется в 1–3 тыс. рублей, средняя высотой 150–180 см — в 4–12 тыс., а большая премиум-модель (литая или ПВХ высокого качества) — в 15–40 тыс. рублей и выше.

Простая гирлянда на 100–200 лампочек стоит 500–1 500 рублей, качественная с контроллером или диммером — 2–6 тыс.

Базовый набор шаров из 20–30 штук обойдется в 1–3 тыс. рублей, стеклянные или дизайнерские игрушки — в 3–15 тыс., коллекционные и ручной работы — от 15 тыс. и выше. Дополнительный декор — мишура, ленты, банты — добавит 500–2 тыс. рублей, верхушка — 300–3 тыс., юбка или подставка под елку — еще 500–3 тыс.

«Таким образом, если нужно все брать с нуля, то бюджетный вариант — настольная елка плюс базовый набор — обойдется в 4 000–8 000 рублей. Средний вариант — елка 150 см, хорошая гирлянда и декор — составит 12 000–25 000 рублей. Премиум-вариант — большая елка и дизайнерские игрушки — 40 000–100 000 рублей и выше», — пояснил Толкачев.

Если елка и часть декора уже есть, добрать украшения к 2027 году выйдет примерно в 2–10 тыс. рублей в зависимости от пожеланий.

Эксперт объясняет рост цен тем, что многие покупатели стали закупаться заранее — уже в октябре–ноябре. Из-за этого спрос резко вырос, а традиционный предновогодний сброс цен перед самым праздником в этом сезоне не сработал.

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