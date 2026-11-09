Дело о стрельбе в подмосковном особняке Джигана отправили на доппроверку

Правоохранители проводят дополнительную проверку по делу о стрельбе в подмосковном доме рэпера Джигана. Она понадобилась из-за несоответствия в показаниях свидетелей, сообщает Mash .

Персонал особняка отказался от прежних заявлений. Сейчас свидетели утверждают, что слышали только звуки, но не видели, чтобы рэпер стрелял или удерживал кого-то в заложниках.

Правоохранителям пришлось начать дополнительную проверку в отношении действий артиста из-за несоответствия в показаниях свидетелей и подозрения в инсценировке и пиар-кампании.

Между тем бывшая жена Джигана Оксана Самойлова, которая ранее подтверждала факт стрельбы и даже показывала сообщения от детей с просьбой спасти их, заявила, что сама ничего не видела, так как в тот момент находилась за границей. Она также не разрешила опрашивать детей.

По данным СМИ, в тот день силовики приезжали к дому Джигана, но им заявили: «Все хорошо, снимаем клип». После этого правоохранители уехали.

Ранее в СМИ сообщили, что Джиган попал в рехаб в Израиле из-за нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника летом. После публикации этих новостей вышло интервью его экс-жены Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак. В нем блогерша рассказала о жизни с рэпером и заявила, что опасается за свою безопасность. Многодетная мать подала иск в суд об ограничении Джигана в родительских правах.

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