Компания «ЭкоЛайф» начала испытания нового мусоровоза в Химках

Компания «ЭкоЛайф» в ноябре приступила к месячным испытаниям мусоровоза Мценского завода «КОММАШ» на маршрутах в Химках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новый мусоровоз отечественного производства с задней загрузкой предназначен для сбора, уплотнения и вывоза твердых коммунальных отходов. Компания «ЭкоЛайф», работающая в Московской области, проверяет машину на реальных маршрутах в городском округе Химки.

Специалисты компании оценят ходовые качества шасси и работу гидравлики в плотном трафике и узких придомовых проездах. Результаты месячного цикла испытаний передадут заводу для финальной доработки модели.

Мощность двигателя составляет 198 кВт, объем кузова — 16 м³. Система непрерывного прессования уплотняет отходы до семи раз. Приемный бункер выполнен из износостойкой стали для долговечной работы. Боковая подсветка помогает работать в темноте, а пневматическое сиденье снижает усталость водителя.

«Сейчас более 1,1 тыс. мусоровозов ежедневно работают на территории региона, обеспечивая своевременный вывоз отходов. Внедрение современных технологий, улучшение логистики позволили нам сократить время реагирования на обращения жителей», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что в регионе продолжат модернизацию инфраструктуры и совершенствование системы управления отходами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.