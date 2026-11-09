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Набиуллина призвала не спешить со снижением ключевой ставки

Экономика

Фото - © cbr.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от поспешного понижения ключевой ставки из-за возможных негативных последствий для российской экономики, сообщает kp.ru.

Набиуллина рассказала о своей позиции в разговоре с журналистами. По ее словам, со снижением ставки торопиться не стоит.

Глава регулятора выразила опасение, что неверное решение в этом вопросе может переохладить экономику России.

Ранее президент страны Владимир Путин отметил, что ключевая ставка остается на довольно высоком уровне. При этом, по его словам, Центробанк и правительство делают все, чтобы снизить этот показатель.

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