Набиуллина призвала не спешить со снижением ключевой ставки

Набиуллина рассказала о своей позиции в разговоре с журналистами. По ее словам, со снижением ставки торопиться не стоит.

Глава регулятора выразила опасение, что неверное решение в этом вопросе может переохладить экономику России.

Ранее президент страны Владимир Путин отметил, что ключевая ставка остается на довольно высоком уровне. При этом, по его словам, Центробанк и правительство делают все, чтобы снизить этот показатель.

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