Россияне массово жалуются на китайские авто со слепящими фарами

Пользователь Сети Никита рассказал, что уже не раз сталкивался на дороге с чрезмерно ярким светом фар. Причем, по словам мужчины, источником проблемы каждый раз были именно китайские автомобили.

«Невозможно стало из-за китайцев ездить. Едет сзади — во все зеркала будто на сварку смотрю. Едет на встречке — слепит. Едет спереди — слепит фонарями», — рассказал Никита.

Он посоветовал владельцам китайских машин научиться пользоваться корректором фар. Другие водители поддержали мужчину, кроме того, на проблему со слепящими фарами обратили внимание и пешеходы. Однако некоторые пользователи отметили, что слишком яркий свет фар — это проблема многих легковушек, а не только китайских.

«Господи, я жму Вам руку автор, спасибо! Реально невозможно ехать, глаза болят от таких фар», «Не только ездить, но и ходить! Вечером шла с собаками, а спереди завелась „Джили“ и врубились фары — это не фары, а прожектора!», «Да, по ночной трассе невозможно ехать. Многие легковые авто светят ярче фур», — написали комментаторы.

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