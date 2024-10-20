В Кирсанове завершили спасательные работы после взрыва газа

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МЧС РФ: из-за взрыва газа в Кирсанове погибли 5 человек, пострадали 16

В Кирсанове Тамбовской области закончены аварийно-спасательные работы, которые проводились после взрыва бытового газа, произошедшего утром 19 октября. Удалось спасти пять человек, еще столько же погибли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

16 жителей дома пострадали. Девятерых отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

Людям, которые живут в соседних подъездах, спасатели МЧС РФ помогли получить личные вещи и лекарства из собственных квартир. Сотрудники разобрали около 300 кубометров обломков.

Аварийно-спасательные работы проводили около 150 человек. Также были задействованы 35 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пятый труп нашли во время разбора завалов дома в Кирсанове Тамбовской области. Взрыв газа произошел утром 19 октября и спровоцировал частичное обрушение подъезда.