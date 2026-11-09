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В Архангельской области рабочему затянуло ноги в пилораму при падении с бревна

В Архангельской области 35-летний рабочий получил тяжелые травмы при падении с бревна в ленточную пилораму, сообщает пресс-служба СУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Согласно версии следствия, 3 ноября на территории производственной базы в Няндомском районе мужчина оступился с бревна, после чего его ноги попали в механизм ленточной пилорамы. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят сбор доказательной базы.

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