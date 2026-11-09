Довел до ПТСР: екатеринбуржца обвинили в неподобающих действиях с детьми

Житель Екатеринбурга с друзьями совершал неподобающие действия с 3-летним сыном и 8-летней дочерью. При этом уже два года уголовное дело не могут возбудить, сообщил блогер и правозащитник Шамиль Магеррамов.

О помощи попросила мать детей. По словам несовершеннолетних, отец совместно с друзьями и девушками совершал в отношении них неподобающие и пугающие действия. Им заматывали скотчем рты и конечности, переодевали, а также угрожали расправой, если они кому-то расскажут.

Психиатры диагностировали у детей посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Теперь они вынуждены принимать лекарства.

Правоохранительные органы уже 2 года не возбуждают уголовное дело. Согласно официальной позиции, дети «все придумали». При этом на руках у женщины есть заключение психологической экспертизы, подтверждающее слова несовершеннолетних.

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