сегодня в 10:31

МЧС РФ: пятый труп нашли под завалами дома в Кирсанове Тамбовской области

Пятое бездыханное тело обнаружили во время разбора завалов дома в Кирсанове Тамбовской области. Там 19 октября произошел взрыв газа и частичное обрушение подъезда, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В результате инцидента повреждения получили преимущественно четвертый и пятый этажи. Несколько квартиры почти разрушены.

Пожар, который начался после взрыва, затронул площадь 150 квадратных метров.

Инцидент контролируют власти Тамбовской области. Пострадали девять человек. Восемь из них находятся в больнице.