Число пострадавших после взрыва в Тамбовской области увеличилось до девяти

Правительство Тамбовской области держит на контроле ситуацию со взрывом бытового газа в городе Кирсанов, по их данным, число пострадавших увеличилось до девяти человек, пишет ТАСС .

В результате взрыва повреждены четвертый и пятый этажи многоквартирного дома. Число пострадавших увеличилось до девяти человек, восемь из которых госпитализированы и получают квалифицированную помощь медиков.

Взрыв в одной из квартир произошел рано утром 19 октября. После происшествия на место прибыли спасатели, которые начали устранять последствие. Пожар удалось ликвидировать в 05:41 по московскому времени.

По данным МЧС России, в результате происшествия погибли три человека. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В городе Кирсанов по поручению губернатора Тамбовской области Максима Егорова введут режим ЧС.