Егоров поручил ввести в Кирсанове режим ЧС после взрыва бытового газа

После взрыва бытового газа в городе Кирсанов Тамбовской области в населенном пункте по поручению губернатора Максима Егорова введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы люди получили всю необходимую помощь, об этом глава Тамбовской области написал в своем Telegram-канале .

«Прибыл в Кирсанов, где, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. <…> Сейчас сотрудники МЧС начали разбор завалов. Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику „Струна“, которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление», — сообщил Егоров.

По словам губернатора, дом, где произошел взрыв, круглосуточно будет охранять полиция, чтобы мародеры не завладели вещами пострадавших семей. Доступ для местных жителей в поврежденный дом пока полностью ограничен.

Пострадавшие семьи отвезли в пунктах временного размещения, где обеспечили всем необходимым для проживания. Перед властью стоит главная задача — восстановить жилье горожан.

Ранее сообщалось, что взрыв в доме № 29 на Коммунистической улице Кирсанова произошел рано утром 19 октября. Число пострадавших происшествия достигло уже пяти человек.