МЧС РФ: еще один труп нашли под завалами дома в Кирсанове Тамбовской области Происшествия сегодня в 10:19 Фото - © МЧС Тамбовской области

Во время разбора конструкций частично обрушившегося в результате взрыва газа многоэтажного дома на улице Коммунистическая в Кирсанове был обнаружен труп. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Таким образом, общее количество пострадавших составляет пять человек. Из них трое умерли. Взрыв газа произошел в 04:55. Пожар локализовали в 05:41. Открытое горение ликвидировали примерно в 09:21. Повреждения получили четвертый и пятый этажи. Огонь затронул площадь 150 квадратных метров.