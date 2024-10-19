МЧС РФ: еще один труп нашли под завалами дома в Кирсанове Тамбовской области
Фото - © МЧС Тамбовской области
Во время разбора конструкций частично обрушившегося в результате взрыва газа многоэтажного дома на улице Коммунистическая в Кирсанове был обнаружен труп. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Таким образом, общее количество пострадавших составляет пять человек. Из них трое умерли.
Взрыв газа произошел в 04:55. Пожар локализовали в 05:41.
Открытое горение ликвидировали примерно в 09:21. Повреждения получили четвертый и пятый этажи. Огонь затронул площадь 150 квадратных метров.