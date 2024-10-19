Взрыв бытового газа произошел в Кирсанове Тамбовской области

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Егоров: двое человек погибли при взрыве газа в Кирсанове Тамбовской области

Взрыв бытового газа произошел в 04:55 на улице Коммунистическая, дом 29 в городе Кирсанов Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

Взрыв случился на четвертом этаже. Многоквартирный дом получил повреждения. Приехавшие сотрудники МЧС РФ локализовали пожар уже в 05:41.

Жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, двое умерли, восьмерых увезли в больницу. Из них пятеро получили первую медицинскую помощь и покинули госпиталь, остальные трое остались лечиться.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Уфе. В подъезде были повреждены окна и входные двери.