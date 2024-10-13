Повреждены окна и двери: взрыв газа произошел в жилом доме в Уфе

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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Уфе

В жилом доме на улице Ладыгина в Уфе произошел хлопок бытового газа, затем начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание было в квартире на втором этаже. Из-за ЧП повреждены окна и входные двери подъезда. Огонь охватил площадь 25 кв. м.

Из дома сами вышли 20 жителей. Спасатели вывели еще четырех человек.

В больницу доставили 66-летнего мужчину с ожогами, а также 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

На месте работали 64 человека и 21 единица техники. Пожар потушили.