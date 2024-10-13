Повреждены окна и двери: взрыв газа произошел в жилом доме в Уфе
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Уфе
Фото - © МЧС России
В жилом доме на улице Ладыгина в Уфе произошел хлопок бытового газа, затем начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Возгорание было в квартире на втором этаже. Из-за ЧП повреждены окна и входные двери подъезда. Огонь охватил площадь 25 кв. м.
Из дома сами вышли 20 жителей. Спасатели вывели еще четырех человек.
В больницу доставили 66-летнего мужчину с ожогами, а также 31-летнюю женщину с осколочным ранением.
На месте работали 64 человека и 21 единица техники. Пожар потушили.