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МЧС РФ: открытое горение в обрушившейся пятиэтажке в Кирсанове ликвидировано

В Кирсанове Тамбовской области ликвидировано открытое горение, возникшее после взрыва газа. Спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Из-за взрыва газа произошло частичное обрушение дома на улице Коммунистической. Были повреждены четвертый и пятый этажи. Огонь шел на площади 150 квадратных метров.

Пожар тушат 34 сотрудника МЧС и 18 спецмашин. Четыре человека пострадали, двое погибли. Еще пятеро успешно спасены.

Сейчас с жильцами частично обрушившегося дома беседуют психологии министерства чрезвычайных ситуаций. Для них подготовили пункт временного размещения, вместимость которого — 60 человек.