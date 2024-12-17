Только водитель выжил при подрыве начальника войск РХБЗ Кириллова

Единственным выжившим в результате подрыва начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова оказался только водитель офицера, сообщает Mash .

По данным следствия, неизвестные дистанционно активировали взрывчатку, заложенную в самокат, стоявший у дома на Рязанском проспекте в Москве. В этот момент Кириллов и Поликарпов вышли из подъезда.

Водитель оставался в салоне служебного автомобиля Camry. В результате взрыва его контузило. Осколками стекла ему посекло лицо и руки. Кириллов и Поликарпов погибли.

Взрыв прогремел утром во вторник. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. Подрыв квалифицировали как теракт.

Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как военнослужащие выходят из подъезда. Один из мужчин оборачивается на припаркованный у подъезда самокат. На его руле была установлена взрывчатка. Затем происходит взрыв.