Момент подрыва начальника войск РХБЗ Кириллова попал на камеру регистратора

Mash опубликовал видеозапись с моментом подрыва начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова на юго-востоке Москвы.

На опубликованных кадрах с камеры каршеринга видно, как генерал и его помощник выходят из подъезда рано утром и следуют к припаркованному поблизости автомобилю. В этот момент происходит мощный взрыв.

Взрыв прогремел во вторник около 6:00 в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте. В результате подрыва Кириллов и Поликарпов погибли на месте. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

По данным правоохранителей, неизвестные дистанционно подорвали взрывчатку, заложенную в самокат, который стоял у входа в подъезд.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, убитый в Москве генерал Кириллов бесстрашно трудился во благо Родины.