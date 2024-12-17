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Доказательства преступных действий украинских властей, которые приводил убитый начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оказались болезненными и угрожающими для Киева, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«То о чем говорил, какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для „кого-то“ слишком болезненным и угрожающим!» — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел во вторник утром у многоэтажки на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. СК возбудил уголовное дело. Основная версия подрыва Кириллова — диверсия со стороны Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, убитый в Москве генерал Игорь Кириллов бесстрашно трудился во благо Родины. Дипломат отметила, военачальник на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов.