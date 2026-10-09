сегодня в 14:25

Пырнул бабушку ножом и лег спать: нетрезвого зумера задержали в Москве

На Голубинской улице в Москве сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего молодого человека, тяжело ранившего свою пожилую родственницу во время бытовой ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

По предварительным данным, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, парень повздорил с 69-летней бабушкой. В ходе конфликта он взял на кухне нож и ударил пенсионерку в область живота.

Затем парень отправился в спальню и спокойно уснул.

Прибывшие по вызову силовики застали подозреваемого спящим в кровати, разбудили его и надели наручники. В коридоре и комнате квартиры остались обильные следы крови.

Предполагаемое орудие преступления со следами бурого цвета оперативники обнаружили среди кухонных приборов. На допросе задержанный признался в содеянном, заявив, что пустил в ход нож якобы «в ответ» на действия потерпевшей. Раненая женщина госпитализирована, по факту нападения проводится проверка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.