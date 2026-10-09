Принесли похоронный венок: родителей травят из-за долгов сына в Новосибирске

История семьи Юрия и Ольги (имена изменены) началась в середине сентября. Женщине стали звонить неизвестные и с угрозами требовать, чтобы ее взрослый сын вернул какой-то долг. При этом никто из звонивших не уточнял, что именно он должен, сообщает NGS.RU .

«Звонили и говорили: „Пускай сын выйдет на связь, а если не выйдет, мы перережем всю семью“», — рассказал Юрий журналистам.

Вскоре угрозы перешли в действия. 16 сентября у квартиры супругов в пятиэтажке на улице Владимировской появился похоронный венок из искусственных желтых цветов с лентой «Вечная память». Ольга и Юрий обратились в полицию, участковый зафиксировал факт и передал материалы следователю, однако решение об открытии дела зависело от достаточности оснований.

Очередное ЧП произошло около полуночи 27 сентября: двое неизвестных в капюшонах и масках проникли в подъезд, облили дверь квартиры жидкостью и подожгли ее. Пожар быстро заметили соседи. По словам Юрия, поджигатели попали в подъезд, представившись доставкой.

После поджога раздался новый звонок с неизвестного номера. Звонивший представился Исланом и снова потребовал, чтобы сын вышел на связь. Юрий ответил, что тот давно живет отдельно и о его местонахождении семье неизвестно. В ответ прозвучала угроза: если не объявится, в следующий раз будет граната.

27-летний мужчина живет в собственной квартире в другой части Новосибирска, но прописан у матери. С родными он последний раз общался в июле, а почти месяц назад пропал совсем — на связь не выходит ни по одному номеру. Мать рассказывала, что сын занимался мотоциклами, которые приходили из Китая в разобранном виде, и мог уезжать из города по делам.

В середине сентября девушка мужчины подала в Ленинское районное отделение полиции заявление о пропаже человека. По ее словам, они виделись 29 августа и собирались расстаться, а незадолго до исчезновения он предлагал ей поехать вместе в Москву, но она отказалась.

В новосибирской полиции подтвердили, что по этой истории проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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