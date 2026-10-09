Наро-Фоминский перинатальный центр назвал популярные и редкие имена детей

Родители детей, родившихся в Наро-Фоминском перинатальном центре в первую неделю октября, чаще всего выбирали имена Василиса, Варвара и Вера для девочек, Артем, Илья и Тимофей — для мальчиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр подвел первые итоги октября и рассказал об именах новорожденных. Самыми популярными среди девочек стали Василиса, Варвара и Вера, среди мальчиков — Артем, Илья и Тимофей. В первую неделю месяца в центре также родились Розалина, Пелагея, Ростислав, Ефим и Ольга.

«Каждое имя, которое родители выбирают для своего малыша, — это маленькая история, полная смысла и любви. Мы с радостью наблюдаем, как возрождаются старинные имена и как родители ищут что-то особенное для своих детей. Для нас важно, чтобы каждая семья, выбравшая наш центр, чувствовала поддержку и заботу с первых дней жизни малыша», — отметили в пресс-службе центра.

Центр сопровождает будущих мам на всех этапах — от подготовки к беременности до рождения ребенка. Его специалисты поздравили семьи, в которых этой осенью появились дети, и пригласили будущих родителей в центр.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.