В Домодедове объявили конкурс на капремонт гимназии № 5

Домодедовскую гимназию № 5 отремонтируют после выбора подрядчика на открытом электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение № 0148200005426000431 о конкурсе на капремонт Домодедовской гимназии № 5. Учреждение расположено по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Востряково, улица Заборье, 58б. Проектная вместимость объекта — 550 человек.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Закупка также предусматривает капитальный ремонт и поставку оборудования, необходимого для эксплуатации объекта. Подготовительные и ремонтные работы начнутся после определения подрядчика. Завершить их планируют в 2027 году.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.