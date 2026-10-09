Зеленский направил переговорщиков в США для обсуждения урегулирования

СМИ сообщили об отправке украинских переговорщиков в Вашингтон. Они обсудят урегулирование конфликта на Украине, передает Общественная Служба Новостей .

По данным информационных агентств, во встрече примут участие советники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также ожидается участие советников по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и представителей НАТО.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер связала поездку с тяжелым положением Киева перед зимой. По ее оценке, энергетика и экономика Украины переживают кризис, а финансовая помощь не позволяет быстро восстановить промышленность и городскую инфраструктуру.

Шеслер считает, что Зеленский рассчитывает добиться в США условий, которые сможет представить населению как приемлемый компромисс. По ее мнению, Европа может предоставлять Киеву деньги, вооружение и информацию, но не имеет серьезных рычагов воздействия на Россию. Возможности для обсуждения предложений с Москвой она связывает с Вашингтоном.

«Поэтому у Зеленского не остается выбора, кроме как обратиться к Вашингтону», — заявила Шеслер.

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