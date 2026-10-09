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Подмосковье заключило соглашение с учеными о развитии аквакультуры

Рыбоводные предприятия Московской области получат научную поддержку благодаря соглашению, подписанному на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение заключили министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин и руководитель филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Документ предусматривает внедрение научных разработок на предприятиях региона, расширение рыбоводных хозяйств и рост производства отечественной рыбной продукции для укрепления продовольственной безопасности.

«Подписание соглашения с филиалом ВНИРО позволяет напрямую соединить академические исследования с практикой подмосковных хозяйств. Это обеспечит рыбоводов собственным высококачественным посадочным материалом, сбалансированными отечественными кормами и экспертным сопровождением», — подчеркнул Виталий Мосин.

ВНИРО — ключевая научно-исследовательская организация России в области рыбоводства и аквакультуры. Его филиал в Дмитровском муниципальном округе ведет историю с 1932 года, когда был создан Центральный научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства. Институт стал головной научной организацией по внутренним водоемам, а в 2015 году вошел в структуру ВНИРО.

Ученые института первыми в стране внедрили промышленное разведение растительноядных рыб и методы поликультуры. Они разработали кормовые рационы и методики рыбохозяйственного освоения водохранилищ, создали единственный в России криобанк редких и исчезающих видов рыб.

Филиал проводит фундаментальные и прикладные исследования товарного рыбоводства, искусственного воспроизводства и сохранения биоразнообразия ценных пород, экологический мониторинг водоемов. Ученые совершенствуют биотехнологии выращивания посадочного материала карповых и осетровых рыб. Организация также оказывает экспертно-консультационные и образовательные услуги, развивает рекреационное рыболовство и производит специализированные пищевые биоактивные добавки.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.