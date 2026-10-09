Инвестстратег оценил комфортный бюджет семьи в Москве в 250–350 тыс руб

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что семье из двух взрослых, ребенка и пенсионера при аренде жилья в столице нужно 250–350 тыс. рублей в месяц, сообщает Газета.ru .

В городе-миллионнике ориентир составляет 150–220 тыс. рублей с арендой и 110–160 тыс. без нее. В небольшом городе — 100–150 тыс. и 70–100 тыс. соответственно. Бахтин подчеркнул: это комфортный бюджет, а не точный норматив.

«Самой непредсказуемой статьей расходов является здоровье пожилого родственника. Расходы на лекарства, регулярные визиты к врачам, сиделку или патронаж могут различаться в разы. Дополнительные затраты на ребенка также зависят от возраста, интересов, секций и потребности в репетиторах. Учитывая, что в такой семье одновременно несколько иждивенцев — ребенок и пожилой родственник, а расходы на здоровье непредсказуемы, резерв стоит держать на верхней границе или даже выше обычного ориентира: 9–12 месяцев обязательных расходов, а не стандартные 3–6», — отметил эксперт.

Бахтин посоветовал откладывать 20–30% дохода и распределять расходы пропорционально заработку. Помимо жилья, бюджет должен учитывать питание, транспорт, образование ребенка и медицинские расходы пенсионера. Аренда или ипотека в крупном городе могут увеличивать бюджет на десятки тысяч рублей в месяц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.