«Надо брать»: Гоар Аветисян показала завидного жениха России

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Бьюти-блогер Гоар Аветисян в своих соцсетях показала завидного жениха России. Им оказался 74-летний американский актер с российским гражданством Стивен Сигал.

Аветисян взяла небольшое интервью у Сигала. Сначала блогерша поинтересовалась делами актера и, получив ответ, что все в порядке, решила выяснить его семейное положение.

На вопрос Аветисян: «Вы не женаты случайно?», Сигал ответил, что в настоящее время его сердце свободно.

«Реально? Я тоже», — заявила Аветисян в ответ.

В комментариях к публикации она поинтересовалась у подписчиков в шуточной форме, стоит ли ей закрутить роман с 74-летним актером. Пользователи Сети тут же отреагировали, что Стивена следует «брать» в любом возрасте и состоянии, так как он легенда.

Массовый зритель знает Сигала по ролям в картинах «Над законом», «В осаде» и «Во имя справедливости».

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