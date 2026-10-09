Пострадавшего от медведя мальчика могут перевезти из Барнаула в Москву

Волонтер Ольга Радышевская рассказала в соцсетях о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения медведя. По ее словам, она взяла на себя ответственность вести сбор материальной помощи родителям мальчика.

Радышевская пояснила, что считает нужным публиковать достоверную информацию от родителей, поскольку в других группах уже появляется дезинформация.

По ее данным, в настоящее время мальчик находится в краевой больнице Барнаула, он без сознания. Врачи диагностируют отек мозга и собирают консилиум для дальнейшего решения о переводе ребенка в Москву.

Волонтер также отметила, что все собранные в Сети средства она передаст родителям подростка, они обязательно пригодятся для его лечения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15-летнего подростка спас от медведя взорвавшийся смартфон. Лесной хищник прокусил телефон в момент нападения на юношу, испугался начавшегося пожара и убежал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.