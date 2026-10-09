На ярмарке трудоустройства в Печатниках сделали 1,5 тыс предложений для участников СВО

В центре «Профессии будущего» в Печатниках прошла ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей. Им предложили более 1,5 тыс. вариантов от 34 ведущих московских компаний, а в списке самых востребованных профессий оказались инженеры-технологи, программисты, специалисты по закупкам и машинисты электропоездов.

«Ярмарку трудоустройства собрала 345 соискателей, мы организовали более 650 собеседований с работодателями — по каждому из них получим обратную связь и продолжим работу с кандидатами. Участникам были доступны как востребованные рабочие специальности, так и офисные позиции. Самыми высокооплачиваемыми предложениями стали вакансии инженера с доходом 300 тысяч рублей и инженера-электрика с зарплатой порядка 230 тысяч рублей», — руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

На ярмарке были представлены вакансии в сферах промышленности, авиации, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, безопасности и транспорта. Среди работодателей — крупнейшие столичные компании и предприятия, как «Восточная горнорудная компания», Московский автомобильный завод «Москвич», концерн «Автоматика», «Гринатом», «Россети Московский регион», «МОЭК», аэропорт Внуково, Центр управления городской аэромобильностью, Московский метрополитен, «Автобаза № 2» Управления делами Президента Российской Федерации, «Российские железные дороги», «Мосгортранс» и автокомбинат «Мосавтосанс».

Посетители могли напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования и получить консультацию карьерного наставника. А для тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию, карьерные наставники подбирали одну из 75 программ обучения по самым востребованным направлениям, что поможет адаптировать боевой и гражданский опыт под требования современного рынка труда.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1 и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

В центре «Профессии будущего» (улица Щепкина, дом 38, строение 1) максимум за три месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после обучения помогут карьерные наставники, а партнерами центра являются более трех тысяч работодателей. Также здесь реализуется программа профориентации для девятиклассников. Осенью 2025 года открылась площадка в Печатниках, где образовательный процесс выстроен как полный цикл: взрослые могут освоить новую профессию или повысить квалификацию, а студенты колледжей — пройти практику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.