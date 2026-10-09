Подмосковье и «Теплицы России» договорились развивать тепличную отрасль

сегодня в 14:31

Минсельхозпрод Московской области и ассоциация «Теплицы России» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Золотая осень — 2026». Партнерство направлено на модернизацию тепличного овощеводства и привлечение инвестиций, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Юлия Панова подписали соглашение в рамках деловой программы 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026».

Партнерство предусматривает создание условий для роста сектора защищенного грунта, повышение его инвестиционной привлекательности и внедрение передовых агротехнологий. Среди задач — укрепление продовольственной безопасности и ускоренное импортозамещение.

«Тепличная отрасль региона демонстрирует стабильно высокие производственные показатели, обеспечивая круглогодичные поставки свежих овощей и зелени жителям столичной агломерации», — подчеркнул Виталий Мосин.

По словам министра, сотрудничество позволит согласовать меры государственной поддержки с запросами агробизнеса, внедрять инновационные разработки и развивать собственную селекционную базу.

Московская область — один из лидеров страны в тепличном овощеводстве. По итогам 2025 года валовой сбор тепличных овощей превысил 132 тыс. тонн. Общая площадь современных тепличных комплексов достигает 233 гектаров. В ассоциацию входят региональные производители и селекционные центры, в том числе «Туровский тепличный комплекс», ТК «Подосинки», «Центральный маркет» и ЗАО «Матвеевское».

Ассоциация «Теплицы России» основана в 1994 году и объединяет свыше 130 профильных комбинатов, научно-исследовательских институтов и сервисных компаний. Она представляет интересы тепличного сектора, курирует внедрение научных разработок в производство овощей, грибов и цветов, организует ежегодную выставку «Защищенный грунт России» и специализированные отраслевые конференции.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.