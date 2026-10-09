В Мариуполе завершают восстановление дома с арками и колоннами

Восстановление жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя подходит к концу. Строители устраняют оставшиеся замечания и завершают благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом площадью более 9 тыс. квадратных метров пострадал в 2022 году. Несущая стена и перекрытия были разрушены, помещения выгорели, здание оказалось в аварийном состоянии.

После демонтажа строители усилили кирпичные стены и восстановили перекрытия. Затем заменили кровлю, окна и двери, привели в порядок балконы, подъезды и фасад. Полностью обновили внутридомовые системы холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.

Качество работ контролировали эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. За время восстановления они совершили более 170 выездов на объект.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам управления.

Здание сталинского периода — выразительный пример советского неоклассицизма. Строители постарались бережно воссоздать архитектурные элементы и сохранить узнаваемый облик дома. Его центральная композиция включает двухарочную лоджию, колонну, крупную верхнюю арку и парные пилястры, которые придают жилому корпусу монументальный, почти дворцовый характер.

Сейчас строители устраняют отдельные замечания и благоустраивают территорию. Они устанавливают бордюры и готовят основание: песок, геотекстиль и щебень уже уложены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.