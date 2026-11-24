Выше климатической нормы: какой будет погода в декабре 2026 года в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, какой будет погода в первый месяц зимы и когда ждать устойчивого снежного покрова.

Декабрь 2026 года в Москве и Подмосковье обещает быть теплым. По словам сразу нескольких экспертов, среднемесячная температура ожидается выше климатической нормы, но внутри месяца синоптики допускают и заметные похолодания — вплоть до арктического вторжения в конце месяца.

Когда в Москве и Подмосковье выпадет снег и начнутся морозы

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Последняя неделя ноября принесет в Москву холодный атмосферный вихрь, который принесет самый сильный снегопад сезона. Ожидается, что 24 ноября снег начнется около 15:00 и будет идти почти без перерывов до середины среды. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отметили, что этот снегопад станет постоянным снежным покровом. В столице выпадет до 15 сантиметров осадков. Вместе с вихрем придет сильный северный ветер, а температура опустится до минус 1–2 градусов. К вечеру 24 ноября порывы ветра усилятся до 13–16 м/с и не стихнут до конца следующего дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также отмечает, что во вторник 24 ноября «снега станет немного больше, а температура – чуть ниже и снежный покров примет вполне узнаваемый характер». В среду ожидается балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, он увеличит снежный покров более заметно и высока вероятность, что этот снег останется с нами до весны.

Холодный северный ветер не уйдет из Московского региона как минимум до конца недели. Уже в четверг утром температура опустится до минус 4 градусов, а к выходным похолодает до минус 7–9 градусов. Минусовые отметки сохранятся и в начале декабря.

Какая температура будет в Москве и Подмосковье в декабре 2026 года

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В декабре, по предварительным прогнозам, ожидается классическая зимняя погода с небольшим минусом и снегопадами, которые временами будут сменяться оттепелями.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что декабрь в Москве будет теплее обычного примерно на один градус. По ее словам, это типичная для средней полосы картина — оттепели будут чередоваться с холодными промежутками, а январь и февраль вернутся к климатической норме.

Директор Гидрометцентра Юрий Симонов при этом не исключает и снежных коллапсов с мощными снегопадами, как прошлой зимой.

Метеоролог портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечает, что официального прогноза на декабрь пока нет, но предварительные расчеты дают превышение нормы на 1–1,5 градуса для Московского региона.

Погода в Москве в декабре 2026 года: прогноз по декадам

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Начало месяца (1–10 декабря)

По прогнозам синоптиков, зима придет в столицу еще до начала декабря. Первые дни декабря будут с небольшими морозами: днем от −1 до −5 °C, ночью от −4 до −10 °C. Позднякова называет близкие цифры: ночью до −5…−10, днем −4…−7 °C.

Середина месяца (10–20 декабря)

Метеоролог Александр Сергеев предупреждает, что столицу может накрыть мощный циклон с Балтики — сильные снегопады и метели, температура на несколько дней поднимется до −1 °C.

Конец месяца (20–31 декабря)

К концу декабря возможно арктическое вторжение. Ночные морозы могут усилиться до −15 °C, дневные — не подниматься выше −10. Но есть и более сдержанные прогнозы, которые обещают более теплые температуры – минус 8 – минус 10 ночью. Днем преимущественно от −1 до −5, ночью от −5 до −9 °C, без резких провалов.

Какой будет зима 2026–2027 в Москве и Подмосковье: синоптики разошлись во мнениях

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Синоптик Михаил Леус сообщил, что во внутримесячных прогнозах (заблаговременность 10–30 суток) появились холодные тенденции: первые две недели декабря могут оказаться на 0,5–1 градус холоднее нормы с вероятностью 60–70%.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ожидает теплую зиму с аномалией до 3–4 градусов на большей части России.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, описывает зиму как «температурные качели»: оттепели около нуля могут резко сменяться арктическими вторжениями с падением до −20 °C и ниже, вероятность такого сценария — 65–68%.

Итог: чего ждать в декабре жителям Москвы и Подмосковья

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Долгосрочные прогнозы месячной и сезонной заблаговременности имеют ограниченную точность: по оценкам Гидрометцентра, успешность сезонных прогнозов — порядка 65–70%, а надежный прогноз возможен только на срок до пяти суток. Поэтому прогнозы могут сильно расходиться.

В итоге в декабре средняя температура будет скорее всего 1–1,5 градуса выше нормы (в среднем около −3 °C вместо климатических −4,4 °C). Морозы до −15 °C возможны в конце месяца, но большинство экспертов называют их маловероятными. Регулярными будут оттепели и мокрый снег, снежный покров сформируется в конце ноября и есть вероятность, что он останется до весны.